Capoterra, Marche da Bollo Quasi Introvabili: "Giro di 5 Tabacchini per una da 2 Euro"

CAPOTERRA – La ricerca di una semplice marca da bollo da 2 euro si trasforma in un'odissea. Un residente di Capoterra ha raccontato sui social la sua esperienza, scatenando un acceso dibattito e rivelando una carenza del servizio che sembra essere un problema diffuso per i cittadini.

"Allucinante"

"Per trovare una marca da bollo da 2 euro sono andato a Residenza del Sole, la Maddalena spiaggia, 2 in via Cagliari, 2 in via Gramsci e finalmente l'ho trovato... allucinante", scrive il cittadino. Un giro che ha toccato cinque punti vendita prima di trovare il prodotto richiesto.

Il Dibattito sui Social

Il post ha raccolto numerosi commenti di cittadini che hanno condiviso la stessa esperienza. Molti si sono scambiati informazioni sui tabacchini dove è ancora possibile con diffoltà trovare le marche da bollo.

La difficoltà nel reperire le marche da bollo, un prodotto di consumo comune, sembra essere un problema ricorrente a Capoterra. Il fatto che un cittadino debba visitare cinque esercizi diversi per un acquisto di pochi euro evidenzia una criticità nell'approvvigionamento che le autorità locali potrebbero valutare. La speranza è che la segnalazione possa portare a una soluzione per evitare che altri cittadini debbano affrontare lo stesso iter per un semplice adempimento burocratico.