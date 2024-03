Cronaca Ispezioni dei Nas in vista delle feste pasquali

Sassari

Ispezioni dei Nas in vista delle feste pasquali



Sequestrati 855 chili di colombe e uova di cioccolato, sanzioni per 30mila euro a 18 laboratori, chiusura o la sospensione delle attività commerciali e produttive per quattro aziende. È il pesante bilancio delle 60 ispezioni svolte dai NAS nel Sassarese, in vista delle feste di Pasqua.

Durante le verifiche sono emerse irregolarità di vario genere: carenze nella pulizia e nell’ igiene degli ambienti di lavorazione e deposito degli ingredienti, mancata applicazione delle procedure preventive di sicurezza alimentare, conservazione di prodotti finiti o semilavorati – in alcuni casi privi etichetta per la tracciabilità o scaduti – in ambienti infestati da roditori.

I controlli si inseriscono in un piano di ispezioni a livello nazionale, coordinato dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute. In tutta Italia sono state effettuate oltre 840 ispezioni, con un