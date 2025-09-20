(Adnkronos) - Annullati gli impegni pubblici di Matteo Salvini previsti per oggi. Lo fa sapere lo staff sottolineando che il leader della Lega si sta sottoponendo a dei controlli medici: "nulla di preoccupante, ovviamente è confermata la presenza di domani a Pontida", sottolineano.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie