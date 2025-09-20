(Adnkronos) - Debutto amaro per Flavio Cobolli in Laver Cup 2025, sotto agli occhi di Roger Federer. Nella notte il tennista azzurro è stato battuto dal brasiliano Joao Fonseca, 19 anni e numero 42 del mondo, in due set con il punteggio di 6-4, 6-3. Non una partita facile per Cobolli, salito al 25esimo posto del ranking Atp, che ha sofferto l'aggressività in risposta e la qualità del baby fenomeno verdeoro, ma che ha cercato di trovare forza dalle tribune.
Durante un cambio campo nel secondo set, dopo aver già perso il primo parziale e sul punteggio di 3-2 per l'avversario, Cobolli si è rivolto al capitano del Team Europe, l'ex tennista francese Yannick Noah, dicendo: "Non posso perdere con Roger qui a tifare per me", riferendosi alla presenza sugli spalti dello stadio di San Francisco, in California, della leggenda svizzera, grande protagonista in passato della Laver Cup.
