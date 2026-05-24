Continua il progetto itinerante del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo - Notizie

Il Progetto Itinerante del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo prosegue le sue tappe arrivando questa mattina a Nuragus. Dopo il primo appuntamento tenutosi a Isili lo scorso 19 marzo, si continua a portare avanti il percorso di valorizzazione delle tradizioni locali dei territori appartenenti ai comuni del GAL Sarcidano, in un'ottica di promozione e valorizzazione di ogni singolo territorio, partendo da Isili e spostandosi in modo itinerante in ciascun Comune appartenente al GAL.Il progetto punta ad un percorso di ricerca e di animazione territoriale e mette al centro le tradizioni antropologiche, culturali, le feste popolari, i luoghi storici, le emergenze naturalistiche, paesaggistiche e geografiche come elementi fondativi dell'identità locali e soprattutto i punti di forza di ogni singolo comune. Nasce da una visione precisa: creare strumenti di crescita, coesione e sviluppo mettendo al centro le comunità locali e generando connessioni tra i Comuni del GAL e le istituzioni. "Questo progetto è stato elaborato dalla direttrice e dall'agente di sviluppo con la collaborazione della struttura e due consulenti professionisti, tra cui una professionista esperta Marzia Gallus nello studio delle tradizioni culturali e un geografo Matteo Cara con l'incarico di mappare l'intero territorio dei comuni appartenenti al GAL, un progetto oggi arricchito ancor di più dalla presenza di Antonio Sasa".Ospite di eccellenza all'evento, proprio il Cavaliere Antonio Sasa, noto Tony Sasa, italo americano, Uomo internazionale del vino, il numero 1 della "Tenuta il Palagio", la famosa Tenuta di Sting in Toscana, creatore del programma televisivo "Sound of Wine" e Premio Forbes nella comunicazione dei territori."Il Sarcidano Barbagia di Seulo offre dei punti di forza dal punto di vista dell'agro, da mesi con la direttroce Lucia Tidu, l'agente di svilupp Fabrizio Di Bonaventura abbiamo attivato una collaborazione affinché la...

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