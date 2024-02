Bonorva

Daspo urbano per un commerciante dopo le indagini dei carabinieri



Per due anni non potrà entrare e nemmeno avvicinarsi ai locali pubblici in paese. Dopo una condanna per spaccio di stupefacenti, il titolare di un bar tabaccheria di Bonorva è stato colpito anche da un Daspo urbano.

I carabinieri hanno notificato ieri il provvedimento adottato dal questore di Sassari.

Tra il 2021 e il 2022 gli investigatori avevano scoperto una fitta rete di persone coinvolte in un traffico di stupefacenti. Il commerciante di Bonorva era stato accusato di aver venduto dosi di cocaina non solo nel proprio locale ma anche per strada e in altri esercizi pubblici.

Le accuse erano state confermate al processo e la condanna penale è definitiva.

Martedì, 13 febbraio 2023