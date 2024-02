Con il sole arriva anche il grande pubblico a Oristano per l’ultima giornata di Sartiglia

Oristano

In via Duomo in tanti sulle tribune e dietro le transenne

Il pubblico delle grandi occasioni per il martedì di Sartiglia. In tanti, approfittando della bella giornata di sole, hanno scelto di assistere dal vivo alla giostra equestre.

In via Duomo si stanno popolando le tribune. E sono numerosissimi gli oristanesi – e non solo oristanesi – che da diverse ore hanno conquistato un posto dietro alle transenne, lungo il percorso della stella.

A breve l’arrivo del componidori Fabrizio Manca, con lui anche cavalieri, tamburini, trombettieri e numerosissimi figuranti in abito tradizionale.

Oggi a Oristano, con la corsa del Gremio dei falegnami, si chiude la Sartiglia. Ultimo atto le pariglie, nel tardo pomeriggio in via Mazzini.