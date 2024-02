Ollastra

Stasera il primo appuntamento della rassegna curata dalla Pro loco

Una serata all’insegna dei sapori tipici di Ollastra e tanto divertimento con il Carnevale Ollastrino: stasera appuntamento con Su Carnivalli Mottu.

Alle 16 la piazza San Sebastiano si animerà con tanta musica, giochi in compagnia, truccabimbi e il magico holy color.

Non mancherà la regina della serata, la pasta juetta, accompagnata (per gli adulti) da bicchierini di Vernaccia. La pasta juetta è un dolce tipico ollastrino a base di pasta violata fritta, lavorata dalle sapienti mani delle massaie della Pro loco in delicate trecce e forme che ricordano su pani pintau. Ad addolcirla una spolverata di zucchero a velo e l’aroma della scorza di limone.

La manifestazione è organizzata dalla Pro loco di Ollastra con la collaborazione del Comune e il supporto della Regione Sardegna.