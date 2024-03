Cagliari

Primi movimenti in vista alle amministrative di questa primavera

Paolo Truzzu si è dimesso. Il sindaco di Cagliari ha presentato una comunicazione scritta al Consiglio comunale. Il primo cittadino nella nota scrive che dimissioni sono “immediate e irrevocabili”.

Trascorsi 20 giorni, tempo utile per un eventuale e improbabile ripensamento, la Regione dovrà nominare un commissario fino alle prossime amministrative previste per giugno.

Truzzu aveva vinto le elezioni nel 2019, superando la candidata del centrosinistra Francesca Ghirra.

Per l’esponente di Fratelli d’Italia il 2024 si era aperto con la candidatura alla presidenza della Regione, fino alla sconfitta alle urne, che comunque gli ha garantito un posto in Consiglio regionale per i prossimi cinque anni.