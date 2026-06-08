Comunali: +2% affluenza al primo turno in Sardegna, 61,6%contro il 59,6% - Notizie

Cresce l'affluenza alle urne nei 148 Comuni su 377 al voto in Sardegna. Alla chiusura delle operazioni di voto, alle 15 ha votato il 61,6% contro il 59,6% registrato alla stessa ora nelle precedenti consultazioni.

Nella Città Metropolitana di Cagliari il dato è cresciuto rispetto alla precedente tornata attestandosi al 56,35% (contro il 53,33% precedente), conteggi chiusi per la partecipazione al voto anche nel Medio Campidano che dal 53,2% della scorsa tornata, sale al 61,49%. Nuoro fa il pieno con il 69,87 % degli elettori che si sono recati alle urne (contro il 67,84%), buon risultato anche per l'Ogliastra con 66,96% dei votanti(contro il precedente 67,31%). Il Sulcis Iglesiente va alle urne in massa, al momento è il risultato più alto con il 70,74% (contro il precedente 66,72%). Nel Sassarese si attesta al 66% rispetto al precedente 65,68%, mentre a Oristano l'affluenza arriva al 64,9% rispetto al 62,6% della scorsa tornata elettorale. Infine in Gallura l'affluenza arriva al 69,09% rispetto al precedente 64,01%.

A Quartu Sant'Elena la sfida più attesa: qui i votanti sono in calo (48,29% contro il 49,76% delle precedenti elezioni).





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