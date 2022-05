Come riconoscere un orologio Rolex originale

I Rolex rappresentano gli orologi di lusso più amati da tutte le generazioni e al tempo stesso anche i più copiati, perché ogni modello di orologio prodotto dal marchio rappresenta un vero e proprio status symbol.

Possedere un orologio di lusso rappresenta un ottimo investimento, per questo motivo i truffatori approfittano dell’enorme domanda per vendere dei falsi a prezzi elevati.

Ad esempio, trovare un Rolex Daytona in acciaio inox e oro giallo è il sogno di molti appassionati del settore, che presi dalla fretta potrebbero non valutare tutti gli aspetti necessari per capire se si tratta di un modello verificato.

Ma come si fa a riconoscere un orologio di lusso originale da un falso? Lo vedremo nel dettaglio all’interno di questo articolo.

Riconoscere un Rolex vero da uno falso: ecco come fare

Il mercato della contraffazione è pieno di orologi Rolex falsi, di ogni modello e annata, che alcune volte replicano alla perfezione gli originali e risultano molto difficili da analizzare. Iniziamo nel dire che gran parte delle imitazioni degli orologi di lusso sono realizzate in paesi esteri e sono vendute come orologi usati, con prezzi che variano dai 50 ai 500 euro.

Purtroppo, la qualità degli orologi falsi è migliorata molto negli ultimi anni e questo spinge numerosi acquirenti ad acquistare un finto orologio di lusso da sfoggiare.

Prima di iniziare ad elencare gli elementi da analizzare in un Rolex durante l’acquisto, è bene ricordare che le collezioni Rolex più imitate sono il DateJust e il Submariner. Il noto marchio produce orologi di lusso utilizzando solo un tipo di acciaio, denominato “Acciaio 904L”, perché resiste alla corrosione e alla ruggine.

Il primo consiglio che tutti gli esperti condividono con gli amanti degli orologi di lusso è: conosci il tuo venditore, scegli una persona o un E-Commerce affidabile e conosciuta nel settore, chiedi opinioni ai clienti abituali e cerca online le recensioni. Solo in questo modo si può essere tranquilli del proprio acquisto.

7 consigli per riconoscere un Rolex originale

Ecco un elenco di 7 consigli che ti possono aiutare durante la scelta di un orologio di lusso originale Rolex:

1. Incisione numero di serie e modello

In un orologio di lusso Rolex originale il numero di serie e il codice del modello sono incisi in profondità, con linee solide e molto sottili, che brillano alla luce. A differenza di un falso che, in genere, presenta piccoli punti marcati e un aspetto sabbioso.

2. Le stampe e le incisioni lineari e precise

Un Rolex originale presenta numerose incisioni e stampe, come il famoso logo della corona, che risultano perfette anche ad occhio nudo. Le incisioni sono lineari, pulite e ben visibili.

3. La meccanica

Un altro modo per riconoscere un orologio originale è aprendolo: il meccanismo che fa funzionare l’orologio di lusso è di alta manifatturiera e ogni movimento presenta il nome del marchio inciso su di esso. La maggior parte dei Rolex presenta dei movimenti meccanici e non al quarzo.

4. Cyclope: la lente per ingrandire la data

Cyclope è la lente per l’ingrandimento della data brevettata proprio dalla Rolex nel 1953 e sugli orologi originali è in grado d'ingrandire la data di 2,5 volte. Questa lente si trova sopra la finestrella della data ed è convessa.

5. Occhio all’impermeabilità

Tutti gli orologi da polso prodotti dal marchio Rolex sono impermeabili ed è possibile riconoscerli con un semplice test dell’impermeabilità.

6. Il Fondello trasparente

Nessun orologio di lusso Rolex, ad eccezione di alcuni modelli vintage (e molto rari) prodotti nel 1930, presenta dei fondelli trasparenti.

7. L’incisione del cristallo

A partire dal 2002, il marchio ha iniziato a incidere il suo famoso logo della corona sulla posizione delle ore 6 e direttamente sul cristallo che protegge il quadrante. Si tratta di una micro incisione, molto difficile da notare ad occhio nudo, che certifica l’autenticità del marchio.