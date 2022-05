Ennesimo incidente a Carbonia in Piazza Repubblica, secondo quanto indicato dai residenti la colpa sarebbe sopratutto del semaforo spento all'incrocio, oltre che dal mancato rispetto dei limiti di velocità e della segnaletica stradale.

Questo il post inserito sui social da chi ha prestato i primi soccorsi alle persone coinvolte nell'incidente

"Solitamente tendo a farmi gli affari miei , ma questa volta non riesco a star zitto ! È il secondo incidente davanti alla mia agenzia in meno di una settimana A CAUSA DEL SEMAFORO SPENTO ....

Questa volta mi sono ritrovato dentro la macchina rovesciata ad aiutare insieme al gommista , una coppia di signori, che a prima vista sembrano star bene !

Ma io mi chiedo ... possibile che ci vuole così tanto tempo per sistemare un semaforo ? Stiamo aspettando il morto ????

La scorsa settimana un pullman ha preso in pieno una macchina ...

Spero che di dovere trovi una celere soluzione ! Perché nessuno vorrebbe vedere al prossimo incidente figli amici o parenti incastrati nelle lamiere ....

Scusate lo sfogo ....ma in Italia se nessuno parla i tempi diventano biblici !""

