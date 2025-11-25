Altre quattro persone sono state fermate oggi, martedì 25 novembre, dalla Procura di Parigi per il clamoroso colpo al Louvre del 19 ottobre scorso quando una banda ha trafugato i gioielli della Corona francese beffando tutti i sistemi di sicurezza e mettendo a segno un furto talmente semplice e plateale da aver scioccato la Francia.

Chi sono i fermati

I fermati sono due uomini di 38 e 39 anni e due donne di 31 e 40, tutti originari della regione della capitale francese, ha annunciato la procuratrice capo di Parigi, Laure Beccau.

Per il furto erano già state arrestate nelle scorse settimane altre tre persone con precedenti, grazie al dna rilevato all'interno della cesta dell'elevatore utilizzato dai ladri per raggiungere la finestra, rompere il vetro e introdursi nel museo.

Il mistero dei gioielli

Resta invece ancora il più totale mistero sulla fine degli otto gioielli di inestimabile valore storico trafugati che, se venduti come semplici preziosi, potrebbero fruttare sul mercato fino a 88 milioni di euro.