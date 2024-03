Cagliari

In cella con l’accusa di spaccio un’altra persona



Tra gli indumenti intimi nascondeva 2,7 grammi di cocaina e 8,8 grammi di eroina. Sorpreso all’uscita di una palazzina di viale Marconi, a Cagliari, un uomo di 43 anni è stato perquisito e poi arrestato dalla polizia.

I “Falchi” della Squadra mobile hanno esteso la perquisizione all’appartamento dal quale l’uomo era uscito: all’interno c’era un’altra persona, un uomo di 34 anni, e alla fine è statro arrestato anche lui.

Nell’abitazione la polizia ha trovato 1,1 chili di hashish, 160 grammi di eroina, 160 grammi di marijuana e 5 grammi di cocaina. Sono stati sequestrati anche 80 euro e materiale per la pesatura e il confezionamento della droga.

Il pù giovane dei due arrestati è stato accompagnato in carcere a Uta, mentre per l’altro il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto senza applicare misure cautelari. Per entrambi l’ipotesi di reato è quella di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

I “Falchi” si erano appostati nei pressi del palazzo di viale Marconi perché da tempo avevano notato movimenti sospetti.

