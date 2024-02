Cronaca Segnalati alla Prefettura dopo un controllo dei carabinieri

Foto d'archivio

Villacidro

Segnalati alla Prefettura dopo un controllo dei carabinieri



Avevano piccole quantita di marijuana e cocaina, in parte in tasce e in parte a casa. Un uomo di 28 anni residente a Villacidro e una donna di 37 ufficialmente senza fissa dimora sono stati segnalati alla Prefettura di Cagliari come assuntori di sostanze stupefacenti.

Le due persone erano state fermati dai carabinieri in piazza Dessì, a Villacidro, nel corso di un servizio antidroga.

L’uomo è stato trovato in possesso di una dose di marijuana. Entrambi sono stati portati in caserma, dove la donna è stata perquisita da una dottoressa della guardia medica, che le ha trovato addosso 1,6 grammi di cocaina.

Nella successiva perquisizione nell’abitazione del giovane sono stati sequestrati altri 20 grammi di marijuana, che l’interessato ha dichiarato essere per uso personale.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro amministrativo e verrà inviata per le analisi nel laboratorio dell’Agenzia delle Dogane di Cagliari. Anche l’autorità giudiziaria è stata informata della vicenda. Le patenti di guida delle due persone ora potrebbero essere revocate.

Sabato, 10 febbraio 2024

commenta