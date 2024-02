Cuglieri

Riaperti i termini per la presentazione delle domande

Un sostegno per le imprese del territorio per lo sviluppo di attività legate al turismo sostenibile e all’agricoltura sociale. Questo l’obiettivo dei quattro bandi promossi dal Gal Terras de Olia, in ripartenza dal 15 febbraio.

“La decisione di riaprire i bandi”, ha spiegato il vicepresidente Mariano Lo Piccolo, “è stata presa in seguito a una rimodulazione delle risorse derivanti da economie all’interno della programmazione 2014-2022, che consentirà di utilizzare circa 840.000 euro per scorrere due graduatorie per le reti e offrire un’ultima occasione di finanziamento per imprese agricole ed extra agricole, anche da costituire, per attività e servizi turistici. Si riapre anche un bando che sostiene le reti in agricoltura sociale. Stiamo parlando di finanziamenti fino al 90% a fondo perduto e al 100% nel caso delle reti e delle nuove imprese”.

Nelle prossime settimane, il Gal organizzerà diversi incontri per presentare i bandi: il 16 febbraio a Bonarcado, il 21 a Bosa, il 28 a Santu Lussurgiu, il 1° marzo a Tramatza e il 6 a Tinnura.

“La partecipazione agli incontri è particolarmente importante”, ha aggiunto Lo Piccolo, “per condividere strategie, contenuti tecnici e osservazioni prima di presentare la domanda di sostegno. È importante sottolineare che la programmazione è in chiusura, quindi i tempi saranno necessariamente stretti e i beneficiari dovranno presentare progetti che possano essere esaminati e finanziati rapidamente. Confidiamo nell’interesse delle imprese e di chi vuole avviare una nuova attività , anche con quest’ultima opportunità”.

“Fino ad oggi la risposta del territorio agli 11 bandi aperti dal Gal Terras de Olia è stata importante, con 120 domande di sostegno ricevute, 40 finanziate e 37 in fase finale di istruttoria”, ha aggiunto il vice presidente. “Si tratta di circa 3,4 milioni di euro impegnati e altri 840.000 rimessi in gioco con questa rimodulazione, affinché tutte le risorse assegnate al Montiferru, all’Alto Campidano e alla Planargia siano investite nello sviluppo locale”.

Le domande di sostegno dovranno essere presentate entro il 15 marzo. Il programma del percorso di animazione e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito del Gal, a questo link .

Sabato, 10 febbraio 2024