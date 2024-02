Cronaca Rilievi dei carabinieri dopo l'incidente

Villasor

È stato investito mentre andava in bicicletta. Un bambino di 7 anni è rimasto ferito ed è stato portato all’ospedale.

È accaduto ieri sera a Villasor, in via Cimitero, all’incrocio con via Brundu.

Un’ambulanza ha accompagnato il piccolo al pronto soccorso dell’ospedale “Brotzu”, a Cagliari, in codice giallo: le condizioni del ferito non sono gravi.

Al volante dell’auto – una Opel Corsa – c’era un uomo di 42 anni, di Villasor.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sanluri che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Sabato, 10 febbraio 2024

