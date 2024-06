Clima impazzito, i dati del report sulla provincia di Oristano

L’indice di vivibilità climatica, realizzato per il terzo anno dal Corriere della Sera e iLMeteo.it, ha posizionato la provincia di Oristano al 104esimo posto tra le varie province d’Italia. Questo indice, che prende in considerazione diversi parametri climatici, offre una panoramica sulle condizioni di vita legate al clima in ciascuna provincia. Per quanto riguarda il comfort per umidità, Oristano si trova al 95esimo posto, evidenziando una relativa difficoltà per quanto riguarda questo aspetto specifico del clima. Tuttavia, la provincia ottiene un piazzamento migliore, il 40esimo posto, per i giorni freddi durante l’anno, dimostrando una moderata presenza di temperature più basse. Al contrario, Oristano si trova in una posizione meno favorevole per quanto riguarda l’indice di calore, collocandosi al 106esimo posto. Anche sul fronte delle ondate di calore, la provincia si piazza al 101esimo posto, segnalando un’alta frequenza di periodi caldi eccessivi. La situazione migliora leggermente per quanto riguarda le precipitazioni: Oristano è al 67esimo posto per la quantità di piogge e all’81esimo per le piogge

