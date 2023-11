Claudia Zedda immagina la Sardegna nuragica nel romanzo “Janàsa”

Cabras

Stasera la presentazione del libro al museo di Cabras

Sarà un Venerdì al Museo in veste letteraria quello in programma oggi a Cabras. In compagnia della scrittrice Claudia Zedda, si scoprirà la Sardegna nuragica in una veste romanzata. Protagonista della serata al al Museo civico “Giovanni Marongiu” sarà Janàsa, “una donna, ma poi diventerà altro. Una Jànas forse?” come afferma la stessa autrice, che ha pubblicato il romanzo per Condaghes nel 2018.

A partire da lei e dalle altre sei donne che affollano le pagine del libro nascerà forse il mito delle Jànas sarde, maghe e sacerdotesse dotate di poteri salvifici.

Durante la serata sarà presentato anche il teaser del film tratto dal romanzo, realizzato con la regista Alessandra Usai.

Blogger, social media manager, digital strategist, fotografa e autrice, Claudia Zedda è un’appassionata divulgatrice di tradizioni, leggende e miti della Sardegna.

La rassegna del venerdì nasce per divenire un nuovo strumento di connessione tra il museo e la comunità. Si alterneranno nella prossime settimane ulteriori eventi culturali e scientifici, conferenze, proiezioni e laboratori sperimentali di disegno, fotografia, videomaking e storytelling.

L’appuntamento è alle ore 18 nella sala Paesaggio. L’ingresso è libero e gratuito. Ai partecipanti saranno accreditati dei punti sulla carta “Amico del museo di Cabras”, che darà diritto a sconti su gadget e ingressi in occasioni di iniziative speciali e a tema.

