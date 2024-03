Oristano

Primo bilancio della manifestazione di Donigala



Con circa 10mila visitatori tra sabato e domenica, la manifestazione Primavera in Giardino conferma il grande successo. La mostra-mercato e rassegna del vivaismo al Ros’e Mari Farm & Greenhouse di Donigala, con i suoi appuntamenti di approfondimento e confronto con esperti del settore, sta diventando punto di riferimento anche in Europa e richiama un pubblico appassionato.

“Abbiamo avuto un’affluenza continua, sia sabato che domenica”, ha fatto sapere la padrona di casa Lucia Schirru, titolare di Ros’e Mari Farm & Greenhouse. “Nel salotto verde cono intervenuti molti esperti, ma anche appassionati e persone comuni che hanno fatto domande per il proprio giardino di casa”.

“È stato un grande successo per il pubblico, per i neofiti, ma anche per gli esperti e gli studiosi”, ha detto ancora Lucia Schirru. “Rispetto allo scorso anno c’è stato un leggero incremento, anche se dobbiamo considerare che quest’anno l’appuntamento ha coinciso con la domenica della palme e con altre manifestazioni in zona che hanno sicuramente determinato le presenze”.

“Sta diventando l’appuntamento di inizio primavera”, ha detto Mimma Pallavicini, storica giornalista del verde in Italia e da anni “madrina” della manifestazione,