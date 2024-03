Cronaca L'annuncio della tragedia durante la Messa, grande commozione a Guspini

I vigili del fuoco sul luogo dell'incidente: a sinistra l'auto volata fuori strada

Pabillonis

L’annuncio della tragedia durante la Messa, grande commozione a Guspini



Era diretto a Marrubiu Emanuele Fanari, il giovane morto ieri in un incidente stradale lungo la Statale 126, tra San Nicolò d’Arcidano e Guspini.

Secondo quanto si è appreso, Fanari era uscito da casa all’alba, intorno alle 6.30, per raggiungere la fidanzata in una discoteca. Ma non ci è mai arrivato.

All’altezza del bivio per Pabillonis, la sua auto – una Peugeot 206 – ha sbandato, ha colpito un cartello stradale e si è ribaltata più volte in un campo.

Il 24enne di Guspini è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Quando sono arrivati i soccorsi per lui non c’era più nulla da fare.

Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire: nei primi rilievi, sull’asfalto non sono