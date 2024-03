Oristano, cresce il numero di libretti postali e buoni fruttiferi

Il risparmio postale continua a essere una delle forme più popolari di accantonamento tra i cittadini di Oristano e provincia. Attualmente, sono attivi circa 110.000 libretti postali e sono state sottoscritte oltre 140.000 quote di buoni fruttiferi. Questi dati statistici suggeriscono che praticamente ogni cittadino della provincia di Oristano possiede almeno un Libretto o un Buono Postale. Emessi da Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato senza alcun costo aggiuntivo, fatta eccezione per gli oneri fiscali, i libretti e i buoni postali rimangono soluzioni di risparmio e investimento preferite dai cittadini per la loro convenienza, affidabilità e sicurezza. Questi numeri non riflettono solo il gradimento locale, ma evidenziano anche un forte interesse a livello nazionale. Infatti, i libretti postali attivi in Italia ammontano a circa 31 milioni, mentre i buoni fruttiferi Postali sottoscritti superano i 44 milioni, confermando l’ampia diffusione e l’apprezzamento generale di queste forme di investimento. Oltre ai tradizionali buoni ordinari e ad altre opzioni con varie durate e tassi di rendimento,

