Sanità L'Asl 5 ha annunciato l'arrivo di un ulteriore sanitario

La guardia medica di Oristano

Oristano

Arriva un altro medico – il quinto – per il punto di guardia medica di Oristano, in via Carducci.

L’Als 5 ha quindi aggiornato i turni coperti per il mese di febbraio, che passano da 8 a 14.

Venerdì, 2 febbraio 2024

