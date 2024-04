Cronaca La Forestale ora cerca il bracconiere

Sinnai

Una pattuglia della Forestale ha trovato un cinghiale gravemente ferito con un arpione sparato da un fucile subacqueo. L’animale è morto poco dopo a causa delle gravi lesioni.

La scoperta è stata fatta dal personale del Servizio territoriale di Cagliari nella pineta di Sinnai, durante una perlustrazione antibracconaggio.

“L’episodio colpisce, oltre che per la crudeltà nei confronti dell’animale, anche per lo spregio della sicurezza dei numerosi frequentatori della pineta”, commenta la Forestale in una nota. “Si chiede ai cittadini di Sinnai di segnalare al 1515 eventuali notizie utili per assicurare alla giustizia il bracconiere, anche sotto la forma di fonte confidenziale”.

“Il fenomeno del bracconaggio, ancora presente in Sardegna, è contrastato dalla continua e capillare attività del Corpo nel territorio, a tutela degli habitat e della biodiversità”, sottolinea la Forestale.

