San Nicolò d’Arcidano

Due proposte approvate in Consiglio insieme al bilancio comunale

Celebreranno la storia del paese e del calcio sardo le nuove intitolazioni approvate all’unanimità dal Consiglio comunale di San Nicolò d’Arcidano: una piazza sarà dedicata alla memoria del sindaco Mario Garau e il campo sportivo porterà il nome di Gigi Riva, che sarà ricordato anche con un murale. La decisione è arrivata nel corso nella seduta in cui è stato approvato anche il bilancio comunale.

Le proposte di delibera sono state portate all’ordine del giorno dal consigliere regionale Emanuele Cera. Mario Garau – primo cittadino dal 1952 al 1960 e scomparso da oltre 20 anni – sarà ricordato per l’impegno profuso in favore della comunità, con importanti progetti di urbanizzazione del paese.

Il campo sportivo comunale di via Linnaris sarà invece dedicato al campione Gigi Riva, leggenda del calcio sardo e nazionale, scomparso nel gennaio scorso. “Avevamo anche previsto una somma in bilancio per la realizzazione di un murale in onore del grande campione all’ingresso dell’impianto sportivo”, ha sottolineato il sindaco Davide Fanari.

Tra i punti all’ordine del giorno della seduta di Consigli, anche l’approvazione del bilancio comunale di previsione 2024/2026.