Cabras

Anche il teatro in lingua sarda nella rassegna di eventi estivi della Fondazione Mont’e Prama

Dopo la musica, con il doppio evento di Fiorella Mannoia, e la danza, con il tutto esaurito di “Roberto Bolle and Friends”, l’area archeologica di Tharros accoglierà in estate anche il teatro in lingua sarda: in scena il 18 luglio “L’anno della confusione”, una produzione di Sardegna Teatro con la regia di Marco Spiga, adattamento tratto da “Il giorno del giudizio” di Salvatore Satta.

L’evento è in cartellone tra le manifestazioni organizzate dalla Fondazione Mont’e Prama per celebrare i cinquant’anni dal ritrovamento del complesso statuario dei Giganti.

“Si tratta di un appuntamento a cui teniamo molto”, spiega il presidente della Fondazione, Anthony Muroni, “proseguiamo con la contaminazione tra le diverse forme d’arte e l’archeologia, offrendo come palcoscenico per la rappresentazione in lingua sarda lo straordinario scenario dell’antica città di Tharros. Musica, danza e teatro possono dialogare con i nostri beni culturali, in un connubio che speriamo possa essere apprezzato dal pubblico, come lo è stato negli anni precedenti”.

“Il giorno del giudizio“, dice il regista e autore Marco Spiga, “offre una così lunga galleria di