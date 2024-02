Cagliari

Operazione dei Carabinieri

È stato arrestato per tentata estorsione un disoccupato di 46 anni, che ieri sera ha chiesto un riscatto al proprietario di una bici rubata dal parcheggio, per poterla riavere indietro.

I carabinieri sono intervenuti in via Trexenta a Cagliari, su segnalazione proprio del proprietario della city bike, un operatore socio sanitario di 51 anni di Selargius. L’uomo ha riferito di aver subito il furto della biciletta, fissata sul retro della propria auto con un apposito sostegno, e di essere stato avvicinato dal disoccupato, che gli ha chiesto del denaro in cambio della restituzione di quanto sottratto, con la cosiddetta tecnica del “cavallo di ritorno”.

Girando nelle vicinanze, i carabinieri sono riusciti a rintracciare l’autore del tentativo di estorsione: quest’ultimo si è rifiutato di restituire la bici, nonostante nel frattempo fosse già torata nuovamente nelle mani del proprietario.

Il disoccupato è stato dunque posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida di stamane presso il palazzo di giustizia di Cagliari.

Giovedì, 22 febbraio 2024