Monserrato

I carabinieri hanno accertato anche la presenza di un dipendente in nero

Un’azienda demoliva auto senza le autorizzazioni necessarie e gestiva illecitamente rifiuti speciali pericolosi, che venivano anche bruciati. È quanto hanno accertato a Monserrato i carabinieri, che hanno denunciato il titolare, un imprenditore di 72 anni, chiamato a rispondere di diversi reati in materia ambientale. Due aree in uso all’attività commerciale sono state preventivamente sequestrate.

Sono state contestate inoltre alcune violazioni amministrative e l’impiego di un lavoratore in nero. In totale le sanzioni amministrative superano i 20.000 euro. L’autorità amministrativa e quella giudiziaria sono state informate per gli aspetti di propria competenza.

All’imprenditore sono stati contestati la riduzione allo stato di rifiuto di 12 autoveicoli di vario tipo e lo sversamento sul terreno di olio e altri liquidi inquinanti. Inoltre, lì dove l’azienda aveva la sua sede principale, a Monserrato, i carabinieri hanno scoperto che l’attività aveva occupato terreni altrui.

In un’altra area, a Selargius, era stato realizzato un deposito non autorizzato, dove sono stati trovati 16 autocarri, senza i motori e gli allestimenti interni. Anche in questo caso è stato accertato lo sversamento sul terreno di liquidi inquinanti.

Giovedì, 22 febbraio 2024