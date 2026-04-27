Chiara Ferragni torna tra i follower: "Finalmente possiamo parlare"

(Adnkronos) - Il ritorno di Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale, dopo la chiusura della vicenda giudiziaria con il proscioglimento per il Pandoro gate, è tornata attivissima sui suoi profili social, lanciando un messaggio diretto ai suoi follower nel gruppo privato su Instagram.

"Ciao ragazzi, non ci sentiamo da tanto", ha scritto, in inglese, Ferragni, "penso sia arrivato il momento di tornare a parlare un po', finalmente direi. Come state?". Un altro piccolo passo verso la normalità per l'imprenditrice digitale, tornata a instaurare un rapporto diretto con i suoi follower.

Ferragni è reduce da un viaggio in Namibia, un momento che le è servito per ricaricarsi e lasciarsi alle spalle gli anni complicati: ""Questo viaggio in Namibia", ha scritto Ferragni, "non è stato solo un'avventura: per me ha significato chiudere un cerchio".

"Mi sono trovata a contatto con la natura, mi sono sentita presente e amata e ho capito davvero perché le cose dovevano andare in un certo modo per essere 1000% più felice e me stessa di quanto io sia mai stata". Ferragni ha poi raccontato di aver pianto di felicità durante questo viaggio che ha definito "uno dei più belli che ho mai fatto".