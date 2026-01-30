Si definiranno oggi, venerdì 30 gennaio, i playoff di Champions League. Dopo la conclusione della fase campionato, 16 squadre dovranno conoscere il loro destino e l'avversaria per gli spareggi di febbraio nel sorteggio di Nyon. Grande attesa per scoprire gli abbinamenti per le squadre italiane: Inter, Atalanta e Juventus. Dall'orario ai possibili accoppiamenti, ecco tutte le cose da sapere.

Sorteggio playoff Champions, orario e dove vederlo

I playoff verranno definiti tramite sorteggio, in programma oggi alle 12.Dove vederlo? Il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta verrà trasmesso in diretta tv e streaming su canali Sky, NOW e su Amazon Prime Video, ma anche in streaming su Uefa.com e sull'app ufficiale della Uefa Champions League.

Playoff Champions, le possibili avversarie delle italiane

Nel sorteggio di oggi, le teste di serie verranno abbinate alle non teste di serie.

Queste le teste di serie: Real Madrid, Inter, Psg, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen

Queste le non teste di serie: Borussia Dortmund, Olympiacos, Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo Glimt, Benfica

Ecco i possibili accoppiamenti:

Real Madrid/Inter vs Bodo Glimt/Benfica

Psg/Newcastle vs Monaco/Qarabag

Juventus/Atletico Madrid vs Club Brugge/Galatasaray

Atalanta/Bayer Leverkusen vs Bodo Glimt/Benfica