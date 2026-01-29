Anche il prossimo weekend, l'ultimo di gennaio, sarà caratterizzato dal maltempo. E ancora una volta si concentrerà in particolar modo su una parte dell'Italia.

Le regioni più colpite dal maltempo nel weekend

"L'atmosfera non sembra intenzionata a trovare pace. Nel corso del prossimo fine settimana assisteremo al passaggio di un nuovo ciclone che terrà sotto scacco parte dell’Italia. Secondo gli ultimi aggiornamenti, già dalle prime ore di sabato 31 gennaio un centro di bassa pressione si approfondirà tra le due isole maggiori. Questa dinamica innescherà una fase di maltempo concentrata soprattutto al Meridione. Sono previsti infatti rovesci intensi e venti forti inizialmente su Sardegna e Sicilia, in estensione poi a Calabria, Campania, Basilicata e Puglia". Così all'Adnkronos Mattia Gussoni meteorologo de iLMeteo.it .

Cosa succede domenica 1 febbraio

"Al Centro-Nord la situazione sarà più stabile grazie a una temporanea rimonta dell’alta pressione. Dopo gli ultimi fenomeni che interesseranno il basso Tirreno e la Sicilia nelle prime ore del mattino, le previsioni indicano una svolta - continua Gussoni - nel corso di domenica 1 febbraio le condizioni meteo vedranno un deciso miglioramento. Il sistema perturbato scivolerà infatti velocemente verso l'area balcanica, favorendo una pausa più asciutta e soleggiata su quasi tutto il Paese. Sarà l'occasione ideale per qualche attività all'aperto, anche se le temperature rimarranno piuttosto frizzanti al Centro Sud anche a causa dei venti dai quadranti settentrionali".

"Sarà solo una breve tregua. La prossima settimana, che segnerà l'esordio di febbraio, promette infatti nuove fasi di maltempo. Una serie di fronti freddi dal Nord Europa sono già pronti a puntare l'Italia, portando con sé neve a quote basse al Nord Ovest e piogge battenti sul resto del Paese", conclude Gussoni.