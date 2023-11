Cerca di rubare in un’abitazione, fermata da due sorelle e arrestata dalle forze dell’ordine

Terralba

La donna ha precedenti

Stava mettendo a segno un furto quando è stata scoperta e bloccata da due sorelle che vivono con i genitori. Hanno chiamato le forze dell’ordine e l’hanno fatta arrestare.

In carcere è finita una donna di Terralba, Serenella Dessì, 51 anni. Ha diversi precedenti.

L’episodio è avvenuto in un’abitazione in via Ponti Pedra.

La donna è comparsa oggi in tribunale, a Oristano. Il giudice ha confermato l’arresto ed ha disposto la misura cautelare in carcere, in attesa della prosecuzione della direttissima.

