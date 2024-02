Olbia

La droga era stata nascosta all’interno di alcuni divani da bar

In partenza dal porto di Olbia con un carico di mobili usati, trasportava nel camion anche quasi 70 chili di marijuana suddivisa in oltre 100 buste sottovuoto termosaldate. Per l’autotrasportatore è scattato l’arresto da parte della Guardia di Finanza, con l’accusa di traffico di stupefacenti.

La droga, che sul mercato avrebbe avuto un valore di oltre 100.000 euro, era stata nascosta all’interno di alcuni divani da bar.

A insospettire le fiamme gialle sono stati l’atteggiamento del camionista e il fatto che trasportasse mobili usati. Per questa ragione è scattato un controllo più approfondito, con l’ausilio dei cani antidroga.

Oltre alla marijuana, i finanzieri hanno sequestrato anche il camion e l’intero carico trasportato.

Il conducente è finito nel carcere di Nuchis, a disposizione della Procura della Repubblica.

Si tratta della sesta operazione antidroga messa a segno nel Nord Sardegna, in ambito portuale e aeroportuale, nell’ultimo trimestre dalla Guardia di Finanza. Complessivamente sono 74 i chili di droga sequestrati, tra cocaina, eroina e marijuana, e sei i corrieri arrestati.

