Cuglieri

Operazione della Capitaneria di Porto

Questa estate aveva catturato e ucciso un esemplare di “Altavela”, a rischio di estinzione. Un pescatore subacqueo sportivo è stato identificato e denunciato dal personale della Capitaneria di porto di Oristano. Si tratta di emigrato sardo residente in Germania, che possiede un’abitazione estiva nell’Oristanese.

Il reato previsto dall’art. 7 del D. Lgs. 04/2012 e dall’art. 544 bis del Codice Penale che punisce chiunque peschi, detenga, trasbordi, sbarchi, trasporti e commercializzi specie di cui sia vietata la cattura in qualsiasi stadio di crescita, prevede la reclusione da quattro mesi a due anni.

L’episodio è avvenuto lo scorso mese di luglio, nel mese di luglio scorso, a Torre del Pozzo.

“L’Altavela”, ricordano dalla Capitaneria di Porto di Oristano, “è un esemplare marino protetto da diverse convenzioni internazionali e inserito all’interno della lista rossa IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura)”.

“Si presenta simile alla razza, ma di dimensioni maggiori e trova normalmente il proprio habitat naturale nei mari tropicali o sub-tropicali”, si legge in una nota. “Recentemente è stato scoperto tramite studi scientifici che l”Altavela” non manca di essere presente anche lungo le coste della Sardegna come, effettivamente, è stato accertato l’estate scorsa nelle acque a nord del Compartimento Marittimo di Oristano rientranti nella giurisdizione del Comune di Cuglieri”.

“L’uccisione di un esemplare di questa specie è una condotta particolarmente grave in quanto pregiudica in maniera significativa la conservazione degli habitat naturali e ne riduce la presenza con il rischio di una conseguente diminuzione riproduttiva se non addirittura di estinzione dell’esemplare”, continua la nota. “La Procura della Repubblica di Oristano ha assunto la direzione delle indagini, delegando la Capitaneria di Porto di Oristano all’esecuzione delle attività necessarie ai fini dell’identificazione del soggetto autore dell’uccisione, condotta che rientra tra le fattispecie di reato previste dall’art. 7 del D. Lgs. 04/2012 e dall’art. 544 bis del Codice Penale che puniscono chiunque peschi, detenga, trasbordi, sbarchi, trasporti e commercializzi specie di cui sia vietata la cattura in qualsiasi stadio di crescita. Con tali norme si intende porre in essere una tutela più incisiva agli animali la cui morte è cagionata per crudeltà e senza necessità che nel caso scoperto dal personale della Capitaneria di Porto di Oristano ancora più grave in quanto perpetrato nei confronti di un esemplare appartenente ad una specie protetta”.

La Guardia Costiera ricorda che è severamente vietata la cattura di specie marine protette e raccomanda di verificare e porre particolare attenzione agli esemplari catturati durante l’attività di pesca subacquea ed, infine, estende a chiunque frequenti il nostro mare l’invito a riportare alle competenti Autorità gli eventuali comportamenti scorretti.

Lunedì, 29 gennaio 2024