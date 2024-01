Arborea

Nei giorni scorsi un incontro tra Comune, Pro loco, 3A, produttori e associazione allevatori

Sono partiti i preparativi della Fiera dell’Agricoltura di Arborea – Edizione 2024, in programma i prossimi 26, 27 e 28 aprile.

I primi elementi organizzativi sono stati al centro di un incontro disposto dalla sindaca di Arborea, Manuela Pintus, in quanto il Comune è punto di riferimento istituzionale preposto dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura per quanto riguarda la Mostra Zootecnica la cui organizzazione, come sempre, è in capo all’Associazione Allevatori Regionale Sardegna e degli Allevatori locali, in collaborazione con l’Anafibj, l’Aia e Agris – Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura. Alla Pro Loco il compito di allestire la Mostra-Mercato delle Macchine Agricole e delle altre componenti espositive, la Sagra delle Fragole con il concorso dei fragolicoltori di Arborea, Floroviva nonché la gestione degli allestimenti e dell’insieme dei servizi e della logistica.

Insieme alla sindaca Pintus, all’incontro hanno preso parte i rappresentanti della 3A Latte Arborea, la Cooperativa Produttori Arborea, la Pro Loco e l’Associazione Allevatori Regionale Sardegna co-organizzatori della Fiera dell’Agricoltura nel suo insieme.

Tra le prime misure adottate, la comunicazione agli Allevatori che per il prossimo 20 marzo è fissata la scadenza per le iscrizioni alla Mostra. Sono stati poi valutati i diversi aspetti logistici inerenti la sistemazione dei capi, il loro trasporto, la calendarizzazione delle gare, la verifica delle strutture, tra le altre cose.

Dal canto suo la Pro Loco rende noto che la Segreteria della Fiera sarà attiva dal prossimo 12 febbraio.

Gli operatori interessati alla presenza in Fiera possono contattare la segreteria organizzativa dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.

Lunedì, 29 gennaio 2024