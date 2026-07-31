(Adnkronos) - Rimane agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico Mario Adinolfi, accusato nell'ambito dell'inchiesta della procura di Roma di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi.

Il tribunale del Riesame ha rigettato l'istanza della difesa che aveva chiesto l'annullamento della misura cautelare nei confronti del giornalista e leader del Popolo della Famiglia. I difensori di Adinolfi, gli avvocati Riccardo Di Lorenzo e Pablo De Luca valuteranno ora un se fare ricorso in Cassazione.

La richiesta - di annullare la misura cautelare o quantomeno affievolirla con misure meno afflittive, tra cui l'obbligo di dimora nel comune di residenza o l'obbligo di firma - era stata avanzata dalla difesa di Adinolfi lo scorso 27 luglio. Al termine dell'udienza, il tribunale si era riservato la decisione.