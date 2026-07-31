Il Banco di Sardegna chiude il primo semestre 2026 con un utile lordo pari a 146,9 milioni di euro, in aumento del 9,6% rispetto al primo semestre 2025 e con un utile netto di 94,9 milioni di euro (+5,4%), dopo il pagamento delle imposte per 51,9 milioni. E' quanto emerge da una nota dell'Istituto di credito.
Molto sostenuta la crescita della raccolta
complessiva, che raggiunge i 23 miliardi di euro (+4,3% rispetto a
dicembre 2025), grazie al contributo positivo di tutte le
componenti: 13,2 miliardi di raccolta diretta (+2,6%); 4,1 miliardi
di raccolta gestita (+4,6%); 4,4 miliardi di titoli in custodia
(+9,0%); 1,2 miliardi di risparmio assicurativo (+5,8%).
I finanziamenti netti alla clientela si
attestano a 7,2 miliardi di euro, in aumento del 2,4% rispetto a
dicembre 2025.
Nel semestre, le nuove erogazioni a favore di
famiglie e imprese hanno superato i 500 milioni di euro.
Particolarmente rilevante il supporto alle famiglie per l'acquisto
della prima casa, con nuovi mutui erogati per oltre 256 milioni di
euro.
La qualità del credito si conferma su livelli di
eccellenza.
I crediti netti in bonis salgono a 7,2 miliardi
di euro (+174,4 milioni rispetto a dicembre 2025), mentre i crediti
deteriorati netti si riducono a 60,5 milioni di euro (-3,3
milioni). L'NPE ratio lordo si attesta al 2,0% e quello netto allo
0,8%, valori significativamente inferiori alla media del sistema
bancario. Le sofferenze nette, ormai prossime all'azzeramento,
ammontano a 11,5 milioni di euro.
Rimangono elevati i livelli di copertura del
rischio (59,2%) e un costo del rischio estremamente contenuto di
soli 3 punti base. Il default ratio annualizzato si riduce
ulteriormente allo 0,5%, supportato da consistenti livelli di
overlays prudenziali.
La solidità patrimoniale si...