Oristano

Previsto anche un lieve calo delle temperature nell’Oristanese



Sartiglia bagnata, Sartiglia fortunata? I meteorologi annunciano un fine settimana di Carnevale con la pioggia nell’Oristanese e in gran parte della Sardegna. Dalla notte di venerdì 9 febbraio sono previsti i primi rovesci, secondo Sardegna Clima.

In particolare, la pioggia dovrebbe bagnare l’isola nelle giornate di sabato e domenica, mentre da lunedì 12 febbraio tornerà il sereno, in tempo per la Sartigliedda e poi per la corsa alla stella del Gremio dei falegnami.

È previsto anche un lieve calo delle temperature, specialmente per quanto riguarda i valori massimi. Per la giornata di sabato, secondo il portale 3BMeteo, a Oristano città è prevista una minima di 11°C, con una massima di 17°C. La domenica, invece, minima di 10°C e temperatura massima di 15°C.

Nei prossimi giorni saranno numerosi gli appuntamenti di Carnevale nell’Oristanese. Nella città capoluogo si correranno la Sartiglia, domenica 11 e martedì 13 febbraio, e la Sartigliedda, lunedì 12. A Santu Lussurgiu, invece, da domenica a martedì grande attesa per Sa Carrela ‘e nanti.

Mercoledì, 7 febbraio 2024