Cronaca La zuffa è stata interrotta dai carabinieri

Foto d'archivio

Cagliari

La discussione è finita a botte e due giovani extracomunitari sono finiti al pronto soccorso, in due ospedali cagliaritani.

La zuffa è avvenuta ieri sera in centro storico a Cagliari, all’angolo tra via Roma e in via Napoli, e ha richiesto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri.

I militari hanno separato i due litiganti: un giovane di 28 anni, di origini pakistane e residente a Selargius, e un afgano di 34 anni, ospite presso il Centro di accoglienza di Monastir, entrambi incensurati.

I due immigrati sono stati portati rispettivamente presso gli ospedali Santissima Trinità e Brotzu di Cagliari, e medicati per lievi lesioni.

Entrambi si sono riservati di sporgere denuncia, dopo l’esito degli accertamenti sanitari.

Mercoledì, 7 febbraio 2024

