Capelli più folti? 3 consigli da seguire

Avere capelli più folti è il legittimo desiderio di molte persone. Un desiderio molto spesso frustrato dal passare del tempo, parametro in grado di accelerare il progressivo assottigliamento della massa capillare, oltre che da pericolose abitudini ascrivibili sia agli uomini che alle donne.

Si parla di stili di vita non propriamente ortodossi che possono tramutarsi nell’esatto opposto del proponimento iniziale, con danni di non poco conto alla propria capigliatura. Andiamo a vedere come è possibile avere realmente capelli più folti, adottando pochi e semplici accorgimenti.

Il primo passo: non usare l’acqua calda sui capelli

Una abitudine comprensibile, quella di utilizzare l’acqua calda per il bagno o la doccia, soprattutto in inverno. Se però si utilizza l’acqua calda sui capelli, il risultato definitivo può tramutarsi in un mezzo disastro. La temperatura eccessiva, infatti, comporta un aumento della secrezione di sebo sul cuoio capelluto, facilitando la seborrea e aumentando in ultima analisi la perdita di capelli.

L’uso del calore, peraltro, deve essere evitato per quanto possibile anche in fase di asciugatura. Utilizzando il phon, troppe persone usano livelli di temperatura elevati al massimo. Sarebbe molto meglio adottare aria tiepida, evitando la disidratazione del capello.

I capelli non vanno lavati troppo spesso

Un altro ottimo modo per riuscire ad avere una chioma non solo folta, ma anche in salute, consiste nel non sottoporla a lavaggi troppo frequenti, in particolare quotidiani. Il motivo di questo consiglio è da ricercare nel fatto che proprio l’eccessiva frequenza dei lavaggi porta infine come logico risultato il loro notevole indebolimento.

Perché avviene tutto ciò? Il cuoio capelluto provvede spontaneamente alla produzione di oli naturali, ai quali viene affidata una funzione molto importante: fare cioè da barriera protettiva contro gli agenti esterni e i fattori ambientali. Una funzione che viene ad essere compromessa proprio dall’abitudine a sottoporre a lavaggi quotidiani i capelli. Una tendenza, peraltro, sempre più in voga, con risultati contrari a quelli che ci si propone. Secondo gli esperti sarebbe invece molto meglio lavare i propri non più di 3 volte ogni settimana, che possono diventare 4 nel caso di chi abbia una cute grassa. L’eccesso è comunque da bandire.

Gli accorgimenti nella fase di asciugatura

Anche in fase di asciugatura post lavaggio è possibile curarsi meglio dei propri capelli. Non solo evitando l’uso eccessivo del calore tramite phon, ma anche evitando di sottoporli a strofinamento tramite asciugamano, che rischierebbe di stressare e indebolire in particolare quelli fini.

Infine, l’adozione di una tecnica che può in effetti rivelarsi preziosa. Ovvero quella consistente ad asciugare i capelli a testa in giù, in maniera tale da creare maggiore volume alla radice. Anche in questo caso, comunque, è obbligatorio non avvicinare troppo il phon. Facendolo si concentra il calore su un solo punto, impedendo che possa invece distribuirsi in maniera più uniforme.