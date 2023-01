Caos in consiglio regionale in attesa dei 50 milioni, lo stadio del Cagliari scatena la crisi politica nel centrodestra

L’attenzione è tutta per quell’emendamento da 50 milioni all’articolo 7 della finanziaria regionale, in discussione in via Roma. Un emendamento che ha un doppio valore, pratico perché senza quei soldi lo stadio del Cagliari al Sant’Elia non potrà essere costruito, e politico perché se dovesse essere bocciato il centrodestra, che sulla questione stadio si è già frantumato, precipiterebbe ancora più nel caos aprendo di fatto una crisi politica in Regione e Comune.

La discussione, e la votazione, dell’emendamento è previsto per stasera, se si riuscirà ad accelerare rispetto alla mattinata, interamente dedicata all’articolo 3 sulla sanità. E sono previste scintille. E’ chiaro che il via libera all’emendamento ha il potere di far rientrare o far esplodere la crisi del centrodestra, già in atto e certificata dal fatto che Solinas e Truzzu procedono ognuno per conto proprio, e senza nessuna intenzione di cedere all’altro. Una prova di forza che va ormai oltre la questione stadio, e che è diventata un modo per misurare la forza di ognuno all’interno della coalizione. Su tutto, l’ormai vicinissimo appuntamento con le elezioni regionali di febbraio 2024: una sfida che il centrodestra sa benissimo di poter di nuovo vincere, vista la situazione ancor più caotica di Pd e centrosinistra, e su cui il sindaco di Cagliari e il presidente della Regione stanno cercando di mettere il cappello con i rispettivi partiti.