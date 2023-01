Cagliari, la rabbia degli studenti dell’Alberti: “Troppo freddo, i topi sono diventati pinguini”

Striscioni e cori di protesta degli studenti del liceo Scientifico Alberti di Cagliari. Gli alunni hanno scioperato per le troppe criticità presenti nei due istituti: “Le infrastrutture scolastiche sono inadeguate e fatiscenti, la sede centrale dell’istituto, ovvero quella situata in Viale Colombo, presenta visibili danni strutturali, e una parte dell’edificio scolastico è stata dichiarata inagibile. Nonostante siano stati effettuati dei controlli sulla sicurezza dell’intero edificio, non si è ricevuto alcun esito finale dagli organi competenti”, denunciano i giovani.