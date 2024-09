Campo Italia, tribune riaperte per la partita Bosa-Tuttavista Galtellì

Le tribune del Campo Italia domenica saranno riaperte e dopo tre anni il pubblico potrà tornare sugli spalti. Il sindaco, Alfonso Marras, ha concesso venerdì l’autorizzazione alla società Cs Bosa a utilizzare interamente le strutture per la partita Bosa – Tuttavista Galtellì in programma alle ore 16 di domenica 29 settembre. I lavori di riqualificazione, con la realizzazione del nuovo terreno di gioco in erba sintetica, sono terminati a luglio e le società sportive autorizzate dall’amministrazione comunale hanno potuto da subito utilizzare il terreno per la preparazione atletica e per gli allenamenti. Nell’attesa del collaudo definitivo del campo, le tribune sono rimaste chiuse. Venerdì il primo cittadino, nel rispetto delle normative vigenti e preso atto del piano di sicurezza e gestione dell’evento redatto dalla società Cs Bosa, ha concesso l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e all’utilizzo delle tribune. “L’amministrazione comunale ha voluto compiere un altro passo verso la restituzione completa dell’impianto sportivo alla città – dichiarano il sindaco, Alfonso Marras, e l’assessore allo Sport, Marco

