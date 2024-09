Mogoro in lutto, l'ultimo saluto al sub Daniele Giglio

Oggi tutto il paese di Mogoro si è fermato per dare l’ultimo saluto a Daniele Giglio, il sub di 27 anni trovato privo di vita lunedì scorso nel mare di Porto Palmas, a Sassari. Il funerale si è celebrato alle 16 nella chiesa parrocchiale di San Bernardino, un luogo che ha visto affluire numerosi amici, familiari e cittadini che desideravano rendere omaggio a un giovane la cui vita è stata spezzata in circostanze drammatiche. Ieri, a Sassari, si è svolto l’esame autoptico all’Istituto di Patologia Forense, un accertamento necessario per fare chiarezza su quanto accaduto. I risultati hanno confermato che Giglio è deceduto per asfissia da annegamento,. La salma è stata restituita ai familiari, secondo quanto disposto dalla Procura della Repubblica, permettendo così loro di dare il giusto riconoscimento a un giovane che ha vissuto la vita con passione e intensità. Daniele era un sub esperto, impegnato in una battuta di pesca in apnea quando la tragedia è avvenuta. La sua passione per il mare era ben nota, e

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie