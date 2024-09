Addio a padre Costantino Piras, l'ultimo saluto a Oristano

La comunità dei frati minori conventuali di San Francesco è in lutto per la scomparsa di padre Costantino Piras. Il religioso è venuto a mancare venerdì scorso, lasciando un vuoto profondo nella vita spirituale della comunità arborense. Nato a Paulilatino il 20 ottobre 1942, padre Costantino aveva dedicato tutta la sua vita alla fede e al servizio della Chiesa. La sua vocazione prese forma sin da giovane, quando, il 18 settembre 1961, fece la sua professione temporanea nei frati minori conventuali, seguita dalla professione solenne il 19 settembre 1965. L’ordinazione sacerdotale avvenne il 21 dicembre 1968, segnando l’inizio di una lunga e devota carriera pastorale al servizio della sua comunità. Padre Costantino era conosciuto per la sua profonda umanità, il suo impegno costante nella cura spirituale e la sua capacità di accogliere con empatia le difficoltà di ogni individuo. Il suo operato si è contraddistinto per la generosità e l’umiltà, virtù che ha dato testimonianza a molti fedeli. I funerali si sono tenuti ieri, sabato

