Brutto incidente sulla strada provinciale, in 4 finiscono all'ospedale

Un brutto incidente è avvenuto questa sera, intorno alle ore 18, sulla strada provinciale 14, lungo la circonvallazione di Arzachena. Per cause ancora da accertare, un’auto è uscita di strada, finendo la sua corsa in una scarpata adiacente. A bordo del veicolo si trovavano quattro ragazze, di cui tre sono state trasportate all’ospedale di Olbia per accertamenti dal personale del 118. L’incidente ha richiesto un immediato intervento delle squadre di emergenza. Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118-Areus, la polizia di Stato e la polizia locale di Arzachena. I vigili del fuoco, oltre a collaborare strettamente con i sanitari per prestare i primi soccorsi, hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l’area circostante, prevenendo ulteriori rischi per la circolazione e per i presenti. Le dinamiche dell’incidente sono ancora sotto esame da parte delle autorità competenti. La polizia locale di Arzachena e la polizia di Stato stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le condizioni della strada e del veicolo per determinare le cause esatte che hanno portato l’auto

