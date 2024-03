Oristano

Variazionisegnalate dalla Asl 5



In occasione delle festività pasquali diversi turni degli ambulatori straordinari di comunità territoriale sono stati modificati. Lo ha reso noto la Asl 5, spiegando che la scelta è stata fatta “per evitare la perdita di turni che cadono nei giorni festivi e garantire l’assistenza sanitaria ai cittadini privi di medico di base la prossima settimana”.

Le aperture degli Ascot di Terralba e Ghilarza, in calendario per lunedì 1° aprile, saranno posticipati a martedì 2. L’Ascot di Terralba, in via Napoli, sarà in servizio dalle 13.30 alle 18.30. Quello di Ghilarza, ospitato nei locali della guardia medica dell’ospedale Delogu, dalle 14 alle 19.

Gli Ascot di Gonnostramatza e Masullas, invece, recupereranno il turno del lunedì di Pasquetta nella giornata di giovedì 5 aprile. L’ambulatorio di Gonnostramatza, in via Diaz, sarà aperto dalle 15 alle 20 e quello di Masullas, in via Vittorio Emanuele 34, dalle 9 alle 14. L’Ascot di Gonnostramatza subirà variazioni anche la settimana successiva: il turno previsto per lunedì 8 aprile è stato posticipato a giovedì 11, dalle 15 alle 20.

