Calcio: Cagliari, per Ranieri dubbi in attacco e difesa

Wieteska in forse, il tecnico potrebbe tornare al passato

Ancora da valutare le condizioni di Wieteska per la gara del Cagliari domani sera contro il Torino: il polacco è sulla strada del recupero dopo il forte trauma all'arcata dentale superiore.

Ma la presenza nell'undici iniziale (era partito titolare nelle ultime due uscite) è in forte dubbio.



A questo punto Claudio Ranieri potrebbe decidere di ritornare alla difesa a quattro con Goldaniga e Dossena centrali. Per il resto il tecnico deve fare i conti con i sicuri forfait degli infortunati Rog, Shomurodov, Oristanio.

A rischio per il solito problema al ginocchio anche Mancosu.

Assente Luvumbo, impegnato nella Coppa d'Africa con il suo Angola: giocherà sabato gli ottavi di finale. Molte incertezze per Ranieri sullo schieramento in attacco: Lapadula sta sempre meglio, ma forse non è ancora al cento per cento. Ci sono poi Petagna e Pavoletti: bisogna capire se il mister ha intenzione di gettarli nella mischia insieme dall'inizio.

Ranieri potrebbe alla fine confermare la formula già vista con Bologna e Frosinone con Viola molto vicino a Petagna. A quel punto l'allenatore rossoblu potrebbe optare per un centrocampo a quattro con Nandez, Prati, Makoumbou e Sulemana (o Azzi per presidiare meglio la fascia sinistra).

Fonte: Ansa Sardegna