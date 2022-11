I Calciatori Più Sottovalutati

Tutti i calciatori promettenti sognano di giocare ai massimi livelli e di vincere trofei. Spesso è necessaria una squadra forte per competere per le medaglie d'oro. A volte i giocatori di talento rimangono a metà strada perché non vogliono lasciare la loro zona di comfort o a causa del prezzo elevato. Ecco i migliori calciatori che da tempo meritano di giocare per club di livello.

Domenico Berardi

Il 28enne italiano ha trascorso tutta la sua carriera nel modesto Sassuolo, che ha cresciuto l'ala. In 10 anni con la squadra, Berardi ha partecipato a 302 partite e ha segnato 111 gol. Dal 2018, Domenico ha giocato con la Nazionale italiana. Ha assistito agli episodi con i gol decisivi nelle due partite iniziali della Scuadra Azzurra a Euro 2020. A Berardi va anche il merito di aver calciato il primo rigore nella vittoriosa finale contro l'Inghilterra.

Chelsea, Borussia Dortmund e diversi top club europei erano pronti ad acquistare l'italiano subito dopo Euro 2020. Tuttavia, l'ala non ha voluto lasciare la squadra che ha aiutato a raggiungere la Serie A per la prima volta nella storia.

James Maddison

Il 25enne centrocampista d'attacco inglese ha giocato tutta la sua carriera nella Nebbiosa Albione. Allievo del Coventry City, Maddison brilla per il Leicester dal 2018. In 4 anni con le Foxes, James ha giocato 174 partite, segnato 47 gol e fornito 33 assist. Il suo valore di trasferimento attuale è di 50 milioni di euro.

James è in grado di effettuare passaggi a qualsiasi distanza, di tirare in porta da qualsiasi punto, di eseguire standard e di tenere la palla in palleggio. Arsenal e Manchester United stanno cercando di ingaggiare Maddison dal 2020. Tuttavia, l'inglese intende almeno terminare il suo attuale contratto con il Leicester. James crede nella capacità del club di vincere trofei, come dimostrato dalla FA Cup e dalla Supercoppa nel 2021.

Mikel Oyarzabal

Il 25enne di Eibar ha trascorso tutta la sua carriera da adulto nella Sociedad. Mikel ha segnato 79 gol e fornito 49 assist alla squadra attuale. Nella stagione di Coppa di Spagna 2019/2020, il giocatore si è distinto con i gol in due semifinali e nella finale, vincendo il suo unico trofeo finora.

Secondo Transfermarkt è valutato 60 milioni di euro ed è uno dei 10 giocatori più costosi della Liga. ESPN ha classificato Mikel tra le 10 migliori ali d'Europa e Luis Enrique ha assicurato al giocatore della Sociedad un posto nella nazionale spagnola.

Il Manchester City è sulle tracce di Oyarzabal dal 2019, poiché Josep Guardiola è un grande fan del talento di Mikel. Tuttavia, nell'estate del 2022, il suo nome non è mai stato menzionato sul mercato dei trasferimenti per la prima volta dopo un lungo periodo. Alla fine della scorsa stagione, il calciatore si è rotto il legamento crociato ed è temporaneamente scomparso dai radar dei giganti europei.

James Ward-Prowse

Il 27enne capitano del Southampton gioca per la squadra fin da bambino. In 10 anni di carriera professionale, il centrocampista ha segnato 45 gol e fornito 50 assist in 367 partite. Negli ultimi anni, la squadra di Ward-Prowse è stata tra le principali candidate alla retrocessione dalla APL. "Il Southampton si mantiene a galla solo grazie al suo capitano.

Dalla stagione 2019/20, WhoScored ha riconosciuto James come il miglior giocatore della rosa dei Saints. Dal 2017, il centrocampista è stato convocato nella nazionale inglese. Se prendiamo in considerazione le statistiche degli ultimi 7 anni, Ward-Prowse è il miglior tiratore di rigori al mondo (13 gol) dopo Lionel Messi. Josep Guardiola parla in modo lusinghiero di James. Lo considera il miglior giocatore di livello che abbia mai visto.

Alla fine dell'anno scorso è stato nominato miglior giocatore dell'APL. Sorprendentemente, il Southampton non ha ancora ricevuto offerte ufficiali per l'acquisto di James. Il suo valore preliminare è di 32 milioni di euro.