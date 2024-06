Cagliari, primo exit poll: avanti Massimo Zedda

Seggi chiusi in Sardegna per le elezioni comunali. Lo spoglio delle schede per le amministrative inizierà domani alle 14. Nel frattempo, emergono i primi exit poll, disponibili esclusivamente per la città di Cagliari.

Secondo le rilevazioni eseguite fuori dai seggi e curate per la Rai da Opinio Italia, Massimo Zedda, candidato del Campo largo, risulterebbe in netto vantaggio. Con una forbice stimata tra il 59% e il 63%, Zedda potrebbe tornare a occupare la poltrona di sindaco a Palazzo Bacaredda già al primo turno, se questi numeri verranno confermati.

Dietro di lui, Alessandra Zedda, candidata del centrodestra, raccoglierebbe tra il 31% e il 35% delle preferenze. Giuseppe Farris, candidato civico, è stimato tra il 2,5% e il 4,5%, mentre Claudia Ortu, rappresentante di Potere al Popolo, si attesterebbe tra lo 0,5% e il 2,5%.

Questi exit poll, basati su un campione rappresentativo dell’82%, offrono un primo quadro della situazione elettorale a Cagliari, ma i dati definitivi emergeranno solo dopo lo spoglio ufficiale di domani.

